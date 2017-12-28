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  28 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Спикер парламента Казахстана назвал Узбекистан стратегическим партнером

CA-NEWS (UZ) - Председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистанп Бория Алихонова, передает пресс-служба палаты Парламента КР.

Спикер Сената поблагодарил узбекскую сторону за теплый прием, оказанный делегации казахстанского Парламента в ходе сентябрьского визита в Ташкент и Самарканд. Визит, как отметил К. Токаев, был плодотворным с точки зрения укрепления межпарламентского диалога и расширения двустороннего сотрудничества по всему спектру взаимодействия.

Председатель Сената назвал Узбекистан важным стратегическим партнером Казахстана в Центральной Азии, отметив вклад президентов Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиёева в укрепление дружественных отношений между странами. «От тесного взаимодействия и согласованных действий Казахстана и Узбекистана во многом зависит успешное экономическое развитие, стабильность и безопасность всего центрально-азиатского региона», - заявил К. Токаев.

В свою очередь Б. Алихонов высоко оценил поступательный характер развития двусторонних отношений в различных сферах. По его мнению, парламенты играют важную роль в реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств.

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