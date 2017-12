Экс-президент США Обама дал свое первое интервью после ухода из Белого дома

CA-NEWS (CA) - Барак Обама дал свое первое интервью после ухода из Белого дома, в котором бывший президент США предостерег от безответственного использования социальных сетей.

Обама предупредил, что подобные действия в соцсетях искажают понимание людьми сложных общественно-политических процессов и способствуют распространению дезинформации.

Интервью у бывшего президента США взял для Четвертого канала радио Би-би-си принц Гарри - в качестве приглашенного ведущего. Запись беседы состоялась еще в сентябре.

