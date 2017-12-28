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  28 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На севере Таджикистана пока не устранены последствия шквалистого ветра
CA-NEWS (TJ) - Последствия шквалистого ветра, обрушившегося на город Худжанд и некоторые районы Согдийской области Таджикистана в ночь с 26 на 27 декабря, пока полностью не устранены. Тысячи жителей городов и сел остаются без электричества.

Спасатели штаба КЧС по Согдийской области смогли устранить аварии в некоторых районах города Худжанда. Подача электричества в медицинские учреждения и административные здания восстановлена, сообщила Шахзода Бутаева, пресс-секретарь областного штаба.

По ее словам, шквалистый ветер и мокрый снег стали причиной аварии на 4 подстанциях, вследствие чего, население осталось без электричества. В результате разгула стихии повалены 40 деревянных электроопор, десятки деревьев, сорваны крыши жилых домов, административных зданий, школ и больниц. К счастью, обошлось без человеческих жертв, сказала Шахзода Бутаева.

Ранее сообщалось о том, что в Худжанде ветер сорвал 16-метровую новогоднюю ель, установленную в центре города, разбиты стекла в окнах домов многих горожан, а также витрины магазинов. Руководство некоторых образовательных учреждений Худжанда, которым был нанесен ущерб в результате разгула стихии, было вынуждено объявить каникулы.

По словам специалистов, такого шквалистого ветра в Согдийской области не было последние 40 лет.

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