В Петербурге в супермаркете произошел взрыв, 10 человек пострадали

CA-NEWS (CA) - В Санкт-Петербурге в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел взрыв, сообщает «Фонтанка».

По данным издания 78.ru, пострадали по меньшей мере 10 человек. Четыре человека доставлены в больницы, шестерых осматривают врачи, сообщает источник ТАСС. Один человек находится в тяжелом состоянии.

В МЧС заявили, что за помощью врачей обратились четыре человека, передает «Интерфакс».

Взрыв произошел в районе камер хранения магазина. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полицейские. Из здания эвакуированы около 50 человек.

Взрыв в супермаркете «Перекресток», произошедший вечером 27 декабря, квалифицирован как покушение на убийство, сообщает Следственный комитет.

Дело возбуждено по статье «покушение на убийство двух и более людей, совершенное общеопасным способом» (статья 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). Кто, по версии следствия, мог быть целью покушения, не сообщается.

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«СКР рассматривает все версии произошедшего. Однако при этом квалификация уголовного дела пока не меняется: покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом», — цитирует «Интерфакс» представителя СК.

Глава СК Александр Бастрыкин направил для участия в расследовании «опытных следователей и криминалистов» из центрального аппарата ведомства, передает «Интерфакс».

В СК также заявили, что в результате взрыва были госпитализированы четыре человека.

По словам источника «Интерфакса», «мощность взрыва составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте». Телеграм-канал Mash пишет, что на полу после взрыва были найдены шарики из подшипников, которые могли быть поражающими элементами в самодельной бомбе.

В СК подтвердили, что бомба была начинена поражающими элементами, и что ее мощность составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.