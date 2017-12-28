Опубликовано видео с подозреваемым во взрыве в Петербурге

CA-NEWS (CA) - Издание «Фонатанка» опубликовало запись с камер видеонаблюдения в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв бомбы. На ней виден человек, который, предположительно, оставил сумку с бомбой в камере хранения, где позднее произошел взрыв.

Как стало известно «Фонтанке», в четверть седьмого вечера 27 декабря, за полчаса до взрыва, на площади Калинина остановилась маршрутка, которая двигалась со стороны метро «Черная речка». Из салона вышел крепко сложенный брюнет неславянской внешности в зеленой куртке с капюшоном. Он нес на одном плече ощутимый по весу бежевый рюкзак. Войдя в «Перекресток», молодой человек проследовал к камере хранения, оставил рюкзак, вошел в торговый зал и минуты полторы изображал интерес к товарам.

Вышел посетитель без рюкзака, пересек площадь Калинина и затерялся в толпе.

Взрыв в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел вечером 27 декабря. В результате взрыва пострадали десять человек. Они были госпитализированы в три городские больницы, одного из них позднее выписали.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в камере хранения магазина взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью в 200 г в тротиловом эквиваленте. Оно было начинено поражающими элементами.