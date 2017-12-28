Бизнесмены сдавали имущество акимата Астаны в субаренду

CA-NEWS (KZ) - Бизнесмены, которые арендовали у акимата Астаны подвальные помещения в домах, передавали их в субаренду. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев, отвечая на запрос депутатов фракции ДПК "Ак жол", передает Tengrinews.kz.

Со слов депутатов, в 2007 году столичный акимат предложил предпринимателям переоборудовать подвальные помещения жилых домов под коммерческую недвижимость, пообещав в дальнейшем дать возможность их приватизации. Но при смене собственника, по словам мажилисменов, была повышена арендная плата. В свою очередь, в ответе Досаева поясняется, что 5 апреля 2017 года управление коммунальным имуществом общей площадью 15 731,9 квадратных метров было передано в доверительное управление АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Astana" (СПК).

Арендная плата за один квадратный метр акиматом Астаны в период с 2014 года до момента передачи в СПК в 2017 году была установлена в размере от 1 200 до 1 500 тенге. Согласно новому прейскуранту цен СПК, утвержденному 22 мая 2017 года, арендная плата была установлена в размере 3 000 тенге за квадратный метр. Как отмечается, данная арендная ставка на 30-40 процентов ниже рыночной, что дает значительные преимущества предпринимателям. Также сообщается о нарушениях со стороны арендаторов.

"В рамках проведения работ по заключению договоров аренды с предпринимателями, ранее арендовавшими помещения у акимата Астаны, установлены многочисленные факты незаконной передачи объектов в субаренду. При этом цена, установленная для субарендаторов, в среднем составляла 3 600 тенге за один квадратный метр. По выявленным фактам субаренды СПК проводится работа по передаче нежилых помещений предпринимателям, которые непосредственно в этих помещениях осуществляют свою деятельность. По ранее не использованным помещениям приоритетное право отдается социально значимым проектам", - сообщил Ерболат Досаев.



