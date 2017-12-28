Учёные «Туркменгаза» разработали концепцию комплексного развития газовой отрасли

CA-NEWS (TM) - В целях успешного решения поставленных задач по ускоренной диверсификации газовой отрасли страны учёные и специалисты научно-исследовательского института природного газа госконцерна «Туркменгаз» провели работу по обоснованию наиболее перспективных векторов её развития, сообщает 27 декабря госинформагентство страны.

Для восполнения сырьевой базы добывающей и перерабатывающей отраслей на период до 2030 года Институтом предусматривается научное сопровождение проводимых Государственной корпорацией «Туркменгеология» сейсморазведочных (2D, 3D) методов и геолого-разведочных буровых работ с целью поиска и разведки новых нефтегазовых месторождений: на газ – в восточном, на газ и попутно на нефть – в центральном, а также на нефть – в западном регионах Туркменистана.

Запланированные объёмы добычи газа в настоящее время осуществляются, в основном, за счёт разрабатываемых месторождений Галкыныш, Довлетабад, Малай, «Garaşsyzlygyň 10 ýyllygy», Елгуйы, Багаджа, Газлыдепе, Корпедже, Небитлидже, Акпатлавук, Чекишлер, в рамках договорной территории Багтыярлык, а также за счёт месторождений туркменского сектора Каспийского моря.

В будущем для обеспечения потребителей природным газом планируется увеличение мощностей по его добыче путём ввода в эксплуатацию новых и переоснащения старых месторождений, освоения перспективных на нефть и газ регионов, включая туркменский шельф Каспия. При этом основной акцент будет сделан на поиск бессернистого газа и месторождений, богатых на жидкие углеводороды (нефть и конденсат). Газовые месторождения с низким энергетическим потенциалом, не удовлетворяющие требования подачи газа в газопроводы для внешнего рынка, в последующем намечается использовать для нужд внутреннего рынка.

Концепцией предусматривается перевод технического парка предприятий Госконцерна «Туркменгаз» – автотранспорта, тракторов и другой техники – на использование в качестве топлива сжатого газа, который в дальнейшем будет применяться на предприятиях нефтегазового и других секторов экономики страны.

По мнению учёных, в ближайшем будущем произойдут коренные изменения в структуре нефтехимического рынка в связи с тем, что вместо традиционно получаемых продуктов нефтехимии (олефины, арены, предельные соединения) на смену придут технологии переработки природного газа. Внедрение новшеств позволит производить поливинилхлорид, наладить производство каустической соды, полистирола, полиэтилентерефталата и др.

Диверсификация газохимической промышленности придаст импульс развитию её приоритетных направлений, в частности, росту производства таких энергетически эффективных видов, как синтетические жидкое топливо, каучук и волокна, полимерная продукция, строительные материалы, а также увеличению объёмов другой химической продукции.

В данном контексте деятельность учёных и специалистов отрасли будет направлена, в частности, на создание банка научной информации и разработок, широкое использование возможностей международного сотрудничества, достижение новых рубежей за счёт внедрения передовых мировых технологий.