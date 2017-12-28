Около 400 человек спасли железнодорожники из снежного плена в Южной Казахстан и Жамбылской области

CA-NEWS (KZ) - Около 400 пассажиров вывезли железнодорожники из снежного плена в Южно-Казахстанской и Жамбылской областях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

Как отметили в пресс-службе, в связи с неблагоприятными погодными условиями и закрытием автомобильных дорог в ЮКО и Жамбылской области железнодорожники принимают все необходимые меры для обеспечения своевременной доставки пассажиров до места назначения. В настоящее время по станции Жамбыл (Тараз) организован вывоз около 400 пассажиров, которые приобрели билеты на автобусы межобластных сообщений, но не смогли выехать.

Данные пассажиры распределены по следующим поездам: - № 21 Семипалатинск - Кызылорда; - № 55 Кокшетау - Кызылорда; - № 23 Алматы - Актобе. "Структурные подразделения и центральный аппарат АО "НК "КТЖ" работают в эти дни в усиленном режиме", - говорится в сообщении.



