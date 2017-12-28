Китайские компании намерены инвестировать до $100 млн в шелководство Узбекистана

- Узбекистан, общество
- 11:42, 28 декабря 2017
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Компания намерена создать узбекско-китайский индустриальный парк тутоводства, производства коконов и шелка.
«Планируем вложить до 100 миллионов долларов США в выращивание плодовитых тутовых деревьев и коконов, производство шелковой продукции, а также создать тысячи рабочих мест», — отметил Чжу Лье.
Jiujiu Silk работает в Узбекистане в СЭЗ «Джизак» с 2013 года, специализируется на производстве шелковой продукции.
Компания Jiujiu Silk наряду с другими китайскими компаниями 20 декабря в Шанхае приняла участие в узбекско-китайском бизнес-форуме на тему «Инвестиционная привлекательность Узбекистана в Китае». Форум организован совместно Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Федерацией торговли и промышленности Шанхая при содействии генерального консульства Узбекистана, передает uz24.uz.