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  29 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Китайские компании намерены инвестировать до $100 млн в шелководство Узбекистана
CA-NEWS (UZ) - Китайская Jiujiu Silk планирует инвестировать до $100 млн в Узбекистане. Об этом сообщил президент компании Чжу Лье в интервью ИА «Жахон».

Компания намерена создать узбекско-китайский индустриальный парк тутоводства, производства коконов и шелка.

«Планируем вложить до 100 миллионов долларов США в выращивание плодовитых тутовых деревьев и коконов, производство шелковой продукции, а также создать тысячи рабочих мест», — отметил Чжу Лье.

Jiujiu Silk работает в Узбекистане в СЭЗ «Джизак» с 2013 года, специализируется на производстве шелковой продукции.

Компания Jiujiu Silk наряду с другими китайскими компаниями 20 декабря в Шанхае приняла участие в узбекско-китайском бизнес-форуме на тему «Инвестиционная привлекательность Узбекистана в Китае». Форум организован совместно Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Федерацией торговли и промышленности Шанхая при содействии генерального консульства Узбекистана, передает uz24.uz.

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