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  29 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии не будут продлевать срок действия загранпаспортов, а будут выдавать новые биометрические
CA-NEWS (MNG) - По распоряжению руководителя uлавного управления по госрегистрации и интеллектуальной собственности Р.Содхуу начиная с 2 января 2018 года будет отменено продление срока действия монгольских заграничных паспортов, сообщает Монцамэ.

На заседании правительства 20 марта текущего года было принято решение о сроке действия заграничного паспорта Монголии. Согласно данному решению, в этом году заграничные паспорта старого образца выдавались со сроком действия 5 лет, а биометрические заграничные паспорта с 10-летним сроком действия.

В 2004 году на 12-й сессии совещания Международной организации гражданской авиации в Каире был принят протокол, который не предусматривает продление срока машиносчитываемых заграничных паспортов, также паспорта с печатью о продлении или резиновыми штампом не признавать машиночитаемым проездным документом.

В связи с этим, появились риски для монгольских путешественников во время въезда в зарубежные страны с продлением срока паспорта. Поэтому кабмин страны принял решение соответствовать документы международным стандартам.

С начала 2018 года граждане Монголии не будут продлевать заграничные паспорта, а только будут получать новые биометрические заграничные паспорта.

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