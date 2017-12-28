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  29 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте "одарённая" молодёжь продаёт билеты на бесплатный концерт Энрике Иглесиаса

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте в соцсетях появились объявления от владельцев бесплатных билетов на благотворительный концерт испанского певца Энрике Иглесиаса.

Как пишет автор поста о продаже билета, его стоимость составляет 2 млн 600 тыс сумов или $300. В ответ на возмущённые комментарии пользователей о том, что "это и есть настоящее лицо одарённой" молодёжи, автор поста признаётся, что "хотел немного заработать".

Напомним, что 28 декабря в Ташкенте, в одном из крупнейших концертных залов столицы "Истиклол" (бывший Дворец "Дружбы народов"- прим.ред), пройдёт концерт знаменитого певца Энрике Иглесиаса.

Как сообщалось ранее, выступление Энрике Иглесиаса в Ташкенте состоится при поддержке миллиардера Алишера Усманова. Организаторы предусмотрели, что билеты на выступление испанского певца были бесплатно распространены среди одаренной молодежи страны через Министерство культуры Узбекистана и Союз молодежи Узбекистана, а также в других общественных организациях и детских домах.

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