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  29 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Мусульмане-рохинджа из Мьянмы получат $500 тысяч от Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Казахстан выделяет 500 тысяч долларов для оказания официальной гуманитарной помощи мусульманам-рохинджа, беженцам из Мьянмы в Бангладеш, передает Tengrinews.kz.

Средства направят из чрезвычайного резерва правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2017 год для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Казахстан и других государств.

Как сообщало РИА Новости ранее, за четыре месяца в Бангладеш прибыло 665 тысяч беженцев народности рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживавших в штате Ракхайн в Мьянме.

"25 декабря будет четыре месяца с начала притока беженцев народности рохинджа в Бангладеш. По последним данным, за этот период прибыло 655 тысяч человек, что довело общее количество рохинджа в Кокс-Базаре до 867,5 тысячи человек", - заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман.

Рохинджа, этнические бенгальцы-мусульмане, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части и масштабной ответной операции мьянманских военных.

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