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  29 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Афганистан и Туркменистан готовятся к строительству афганского участка газопровода ТАПИ

CA-NEWS (TM) - Афганистан и Туркменистан готовы приступить к строительству афганского участка транснационального газопровода Туркменистан—Афганистан—Пакистан—Индия (ТАПИ), посредством которого планируется осуществлять поставки туркменского газа в Афганистан, Пакистан и Индию, сообщает «Афганистан.ру».

Вопросы, связанные с перспективой строительства, были обсуждены афганским президентом Мохаммад Ашрафом Гани с министром обороны Туркменистана Яйлымом Бердиевым, совершившим визит в Кабул.

Афганский лидер уведомил Ашхабад о том, что его страна проводит подготовку к строительству участка газопровода. В частности, к настоящему времени был определён маршрут поставок – подача газа будет осуществляться через территорию провинций Герат, Фарах, Гельманд и Кандагар.

В свою очередь, Яйлым Бердиев заверил афганскую сторону в том, что Туркменистан уже приготовился к строительству газопровода на территории ИРА. Предполагается, что работы будут начаты в феврале наступающего года, и на церемонии открытия строительства будет присутствовать президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Общая протяженность магистрального газопровода ТАПИ – 1814 километров, в том числе 214 километров проходит по территории Туркменистана, 774 километра — Афганистана, 826 километров — Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией. Годовая мощность газопровода составит 33 миллиарда кубометров.

Строительство туркменского участка началась в декабре 2015 года. В феврале 2018 года запланирована церемония закладки афганского участка газопровода.

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