Самые громкие задержания и суды в Казахстане в 2017 году

CA-NEWS (KZ) - 2017 не обошелся без громких коррупционных скандалов и арестов в высших эшелонах власти и бизнесе. О самых запомнившихся задержаниях и судах в специальной подборке Tengrinews.kz. Одной из самых громких новостей в 2017 году разумеется стала информация о задержании экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Стоит отметить, что перед Новым годом Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что в отношении экс-министра проводятся следственные мероприятия.

10 января 2017 года стало известно, что Куандык Бишимбаев задержан по подозрению в неоднократном получения взяток в особо крупном размере. На данный момент, уголовное дело с участием бывшего министра рассматривается в суде. Подробную информацию о этом деле можно прочитать здесь. Почти следом был освобожден от должности и задержан по обвинению в разглашении государственных секретов экс-заместитель руководителя Администрации Президента Казахстана Баглан Майлыбаев.

Немного позже стали известные другие подробности дела. Сообщалось, что вместе с Майлыбаевым, по той же статье был задержан заместитель заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Николай Галихин. Детали этого дела в КНБ РК озвучивать не стали, сославшись на государственную тайну. По итогам рассмотрения дела, суд приговорил Баглана Майлыбаева к 5 годам лишения свободы. Николай Галихин тоже был признан виновным, но получил условный срок. В феврале этого года случилось очередное крупное задержание - завели дело на бывшего заместителя председателя правления нацкомпании "Казахстан инжиниринг" Каната Султанбекова.

Позднее суд признал Каната Султанбекова виновным по статьям 366, часть 4 УК РК и приговорил Каната Султабекова к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности. Также судья постановил внести представление на имя Президента о лишении Султанбекова награды "Курмет". Остальные фигуранты дела также были признаны судом виновными. Судья назначил им различные сроки наказания - от трех до семи лет лишения свободы. В марте 2017 года сотрудники антикоррупционной службы задержали заместителя главы комитета Министерства по делам религии и гражданского общества Бауржана Мусина.

По данным Нацбюро, Бауржан Мусин был задержан с поличным при получении взятки от предпринимателя в размере 400 тысяч тенге. По материалам дела, общая сумма взятки составила 1,4 миллиона тенге. На данным момент суд по делу продолжается. В мае Комитетом национальной безопасности и Министерством внутренних дел была проведена спецоперация на территории Кызылординской области.

По сообщению КНБ РК, в городах Кызылорда, Тараз и Шымкент членами межведомственных следственно-оперативных групп синхронно задержано восемь фигурантов. По материалам дела, из числа покровителей криминального нефтебизнеса совместно с представителями УВБ ГП РК задержан кызылординский транспортный прокурор Нурлан Серикбаев.

Лето этого года ознаменовалось еще одним резонансным задержанием. Спецслужбы обезвредили в Алматы организованную преступную группировку под названием "Депутатский корпус". По информации источников телеканала КТК, руководил группировкой известный бизнесмен, владелец завода "КазСтройСтекло" Муратхан Токмади.

Позднее суд признал бизнесмена виновным в предъявленных ему обвинениях: вымогательстве и незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, приговорив его к трем годам лишения свободы. Этим же летом СМИ сообщили о задержании генерального директора АО "Казавиаспас" КЧС МВД РК Малика Досымбекова и первого руководителя АО "Казавиалесохрана" МСХ РК Толеугазы Сексенбаева.

Им были предъявлены обвинения в получения части взятки в размере 50 тысяч долларов США от руководителя иностранной компании за подписание контракта на приобретение вертолета. Общая сумма взятки, по данным антикоррупционной службы, составила 100 тысяч долларов. Позже в суде были раскрыты и другие подробности нашумевшего дела. Осенью 2017 года был арестован глава "СК-Фармация" Максим Касаткин.

Позже в Антикоррупционной службе разъяснили детали уголовного дела в отношении председателя правления ТОО "СК-Фармация". По их данным, за 2015-2017 годы руководством ТОО "СК-Фармация" и ТОО "КазСибФармацея" похищено более 1,8 миллиарда тенге. Полной неожиданностью стало задержание экс-председателя КНБ РК Нартая Дутбаева. 26 декабря 2016 года, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 185 ("Разглашение государственных секретов") и частью 3 статьи 362 ("Превышение власти и должностных полномочий") УК Республики Казахстан, были задержаны Нартай Дутбаев, Нурлан Хасен и Ерлан Нуртаев.

Осенью этого года, суд признал экс-главу КНБ виновным в разглашении государственных секретов в соответствии со статьей 172 УК РК, превышении служебных полномочий (статья 451 УК РК) и ему было назначено наказание 7,5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Позже стало известно, что Нартая Дутбаева судят уже по новому делу.



