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  29 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Путин назвал взрыв в Петербурге терактом
Предыстория: В Петербурге в супермаркете произошел взрыв, 10 человек пострадалиПродолжение: Опубликовано видео с подозреваемым во взрыве в Петербурге

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин назвал взрыв в магазине в Санкт-Петербурге терактом, сообщают РИА Новости.

"Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт", — сказал президент на встрече с офицерами-участниками военной операции в Сирии.

Накануне вечером в камере хранения в магазине "Перекресток" сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Его мощность составила двести граммов в тротиловом эквиваленте.

В результате пострадали тринадцать человек. Шесть остаются в больницах, некоторые находятся в состоянии средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

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