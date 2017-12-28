Путин назвал взрыв в Петербурге терактом
- Азия и мир, политика
- 13:47, 28 декабря 2017
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|Предыстория: В Петербурге в супермаркете произошел взрыв, 10 человек пострадали
|Продолжение: Опубликовано видео с подозреваемым во взрыве в Петербурге
CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин назвал взрыв в магазине в Санкт-Петербурге терактом, сообщают РИА Новости.
"Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт", — сказал президент на встрече с офицерами-участниками военной операции в Сирии.
Накануне вечером в камере хранения в магазине "Перекресток" сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.
Его мощность составила двести граммов в тротиловом эквиваленте.
В результате пострадали тринадцать человек. Шесть остаются в больницах, некоторые находятся в состоянии средней тяжести.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.
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