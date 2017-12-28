В Узбекистане откажутся от особых привилегий для названных в честь президента детей

- Один из сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения Узбекистана сообщил о том, что традиция одаривать подарками и другими материальными благами семьи, в которых родились близнецы или тройняшки, названные в честь главы государства, осталась в прошлом.

По его словам, отныне родителям новорожденных будут оказывать одинаковую соцпомощь, вне зависимости от того, в честь кого названы их дети, передает centralasian.org.

Житель Гурленского района Хорезмской области, внуки-тройняшки которого были названы в честь главы Узбекистана Шавкатом, Миромоном и Мирзие, жалуется на то, что местные власти и администрация президента не обратили на семью новорожденных должного внимания, несмотря на то, что со дня рождения малышей прошел месяц.

На что в Министерстве труда отметили, что все родители новорожденных должны получать одинаковую помощь. «Нигде не написано, что родители, назвавшие своих детей в честь президента, должны получать особую помощь. Согласно законам республики, до достижения ребенком двухлетнего возраста его родителям будет оказываться материальная помощь, исходя из размера их заработка, – сказал чиновник.

По его словам, в настоящее время отец Шавката, Миромона и Мирзие безработный. Рождение тройняшек в семье Мансурбека и Ойшажон, у который подрастают еще двое мальчиков, поставило молодую семью в трудное финансовое положение.

Тенденция называть детей в честь руководителя страны наблюдалась и во времена первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Ранее новорожденным тройняшкам, названным Исламом, Каримом и Абдугани местные власти дарили бешик (национальная люлька – Ред.), коляски и деньги.