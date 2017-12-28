В Узбекистане откажутся от особых привилегий для названных в честь президента детей

- Узбекистан, общество
- 14:15, 28 декабря 2017
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- Обновлено: 15:36, 28 декабря 2017
|Предыстория: В Узбекистане тройню назвали Шавкат, Миромон, Мирзиё
По его словам, отныне родителям новорожденных будут оказывать одинаковую соцпомощь, вне зависимости от того, в честь кого названы их дети, передает centralasian.org.
Житель Гурленского района Хорезмской области, внуки-тройняшки которого были названы в честь главы Узбекистана Шавкатом, Миромоном и Мирзие, жалуется на то, что местные власти и администрация президента не обратили на семью новорожденных должного внимания, несмотря на то, что со дня рождения малышей прошел месяц.
На что в Министерстве труда отметили, что все родители новорожденных должны получать одинаковую помощь. «Нигде не написано, что родители, назвавшие своих детей в честь президента, должны получать особую помощь. Согласно законам республики, до достижения ребенком двухлетнего возраста его родителям будет оказываться материальная помощь, исходя из размера их заработка, – сказал чиновник.
По его словам, в настоящее время отец Шавката, Миромона и Мирзие безработный. Рождение тройняшек в семье Мансурбека и Ойшажон, у который подрастают еще двое мальчиков, поставило молодую семью в трудное финансовое положение.
Тенденция называть детей в честь руководителя страны наблюдалась и во времена первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Ранее новорожденным тройняшкам, названным Исламом, Каримом и Абдугани местные власти дарили бешик (национальная люлька – Ред.), коляски и деньги.