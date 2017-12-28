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  29 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане запретили анонимные комментарии в Интернете

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законы по вопросам информации и коммуникаций, сообщает пресс-служба Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций", направленный на совершенствование законодательства по вопросам информации и коммуникаций", - говорится в сообщении.

Напомним, владельцев электронных ресурсов обяжут заключать с читателями письменные соглашения с использованием ЭЦП или sms-идентификации. Об этом свидетельствует дополнение статьи 36 закона об информатизации пунктом 5-1 следующего содержания: "Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с использованием идентификации на портале "электронного правительства" или посредством зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя путем отправления короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль для заключения соглашения".

Предполагается, что размещение информации пользователем при этом будет осуществляться под своим именем или псевдонимом (вымышленным именем). Обезличивание персональных данных осуществляется на основании и в порядке, определенных соглашением. Собственник или владелец электронного информационного ресурса будет обязан хранить информацию, используемую при заключении соглашения, весь период его действия, а также в течение трех месяцев после его расторжения.

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Комментарии (4)
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Atinetc
21:55, 28 декабря 2017
Раньше модератор все фильтровал. Теперь и он не нужен, правду мы сами не напишем, поскольку она против подписавшего закон
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007azgalor
17:37, 28 декабря 2017
Казахстанцы и дальше будут терпеть что уж тут...
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Ezenit
17:16, 28 декабря 2017
Полный запрет на свободу слова. Чипы в тело под видом внедрения цифровой экономики и стабильности в обществе. Создают тотальный контроль над человеком во имя власти и возможность быстрой ликвидации неугодных. Ждут прихода искусственного интеллекта, чтобы полностью и навечно обеспечить себе власть. Итак, с одной стороны власть и технологии, с другой стороны человек и жизнь человечества. Посмотрим.
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MK009
14:52, 28 декабря 2017
Вот и кранты свободе слова!
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