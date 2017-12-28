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  29 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане ввели уголовную ответственность для детей, которые отказались от опеки за престарелыми родителями
CA-NEWS (TJ) - Парламент Таджикистана 21 декабря 2017 года принял поправки в Уголовный кодекс страны, которые предусматривают ужесточение уголовной ответственности для тех, кто отказывается от опеки над престарелыми родителями.

До этого в подобных случаях закон ограничивался наказанием в виде исправительных работ от 120 до 180 часов, исправительными работами до 2 лет, либо лишением свободы на этот же срок.

В последние годы с ухудшением экономической ситуации все чаще бывают случаи, когда родители вынуждены обращаться в суд, чтобы взыскать алименты со своих детей.

Бахтовар Сафаров, член парламентского комитета по законодательству и правам человека Таджикистана, сказал 27 декабря, что дополнен пункт 2 статьи 178 УК РТ «Злостное уклонение детей от содержания нетрудоспособных родителей». Согласно поправкам, отметил собеседник, лицо, которое признано судом ответственным за содержание своих родителей, но безосновательно, умышленно и регулярно уклоняется от опеки, будет приговорено к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года.

В 2016 году в Основной закон Таджикистана был внесен дополнительный пункт, согласно которому «совершеннолетние и трудоспособные дети ответственны за уход и социальное обеспечение своих родителей».

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Комментарии (1)
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robin-gud
14:55, 28 декабря 2017
У нас тоже давно пора было ввести такое наказание для нерадивых потомков.
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