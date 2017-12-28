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  29 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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С 2018 года Китай будет в импортировать конину из Монголии

CA-NEWS (MNG) - С 2018 года Китай будет в основном импортировать конину из Монголии, поскольку среди лошадей заболевание ящуром не встречается, сообщает 27 декабря Синьхуа.

С января 2017 года 36 мясоперерабатывающих предприятий Монголии имели право экспортировать мясо в Китай. Однако из-за трех вспышек ящура этим летом количество монгольских экспортеров было сокращено до 24.

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