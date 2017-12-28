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  29 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На перевале "Камчик" восстановилось движение после обильного снегопада (фото, видео)
CA-NEWS (UZ) - Движение через стратегический перевал Камчик, соединяющий три области в Ферганской долине с остальной частью республики, 27 декабря в восстановилось, сообщили местные СМИ.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, перевал был закрыт в 3 часа в ночь на 27 декабря. Это было вызвано неблагоприятными погодными условиями.

В соцсетях сообщалось о скоплении автомобилей на перевале Камчик из-за сильного снегопада и закрытия автотрассы. Пользователи выкладывали фотографии и видео по ситуации на перевале.

В настоящий момент движение по автодороге через перевал полностью восстановлено, - отметили в МЧС.

Напомним, что перевал "Камчик" лежит на гребне Кураминского хребта на высоте свыше 2,2 тысячи метров над уровнем моря. Через перевал проходит единственная транспортная магистраль республики, соединяющая Ферганскую долину с остальной частью Узбекистана — автомобильная трасса между Ташкентской областью и Папским районом Наманганской области. В зимнее время из-за угрозы схода лавин автодорога на данном участке периодически закрывается.

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Справка: Камчик — горный перевал, расположенный на востоке Узбекистана, на севере граничит с Кыргызстаном на юге с Таджикистаном. Перевал является единственным наземным путём для автотранспорта между Ташкентской областью и Папским районом Наманганской области Ферганской долины, начинающимся сразу после Ангренского района. Параллельно по перевалу проходит регулярное транспортное сообщение по трассе Ташкент — Ош.

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