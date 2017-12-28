В Кабуле при теракте у здания информагентства погибли 40 человек (видео)

CA-NEWS (CA) - В Кабуле в результате двух терактов погибли не менее 40 человек, еще 30 были ранены, сообщает Reuters со ссылкой на представителя МВД Афганистана. Среди погибших много студентов

По предварительным данным МВД, целью атаки стало информационное агентство Afghan Voice news agency. Взрыв произошел в 10:30 по местному времени.

В МВД телекомпании ВВС сообщили, что после первого подрыва, который совершил смертник, в том же квартале произошло еще два взрыва. Террорист-смертник подорвал себя у входа в здание, когда там проходила панельная дискуссия с участием студентов.

Целью одного из терактов было здание, где находятся редакция информационного агентства Afghan Voice и культурный центр, сообщает агентство Pajhwok.

О том, что взрывов могло быть два, Reuters рассказал сотрудник Afghan Voice Аббас Хуссаини. По его данным, в результате теракта погиб как минимум один репортер агентства и еще один пострадал.

Редакция Afghan Voice расположена в преимущественно шиитском квартале Кабула, и само агентство имеет связи с шиитами, отмечает Reuters. ВВС напоминает, что в последние месяцы в Афганистане было совершено несколько терактов против шиитских целей.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Представитель движения «Талибан» Забиуллал Мухаджид в Twitter заявил о непричастности талибов к этим взрывам.