Гражданин Узбекистана пострадал при взрыве в Санкт-Петербурге
- Узбекистан, происшествия
- 16:30, 28 декабря 2017
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CA-NEWS (UZ) - В Санкт-Петербурге 28 декабря, вечером, в торговом центре «Перекресток» прогремел взрыв.
По предварительным сведениям, при взрыве пострадали 10 человек. Среди них гражданин Узбекистана Иврикул Аликулов, 1957 года рождения, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Мужчина доставлен в городскую Александровскую больницу № 17, где ему оказывается медицинская помощь. По информации медиков, состояние И.Аликулова стабильно тяжелое, но угрозы для жизни в данный момент нет.
Консульское управление МИД и консульские работники Узбекистана в Российской Федерации поддерживают контакты с властями г.Санкт-Петербурга и предпринимают меры по оказанию необходимой помощи пострадавшему.
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