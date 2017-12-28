Гражданин Узбекистана пострадал при взрыве в Санкт-Петербурге

- В Санкт-Петербурге 28 декабря, вечером, в торговом центре «Перекресток» прогремел взрыв.

По предварительным сведениям, при взрыве пострадали 10 человек. Среди них гражданин Узбекистана Иврикул Аликулов, 1957 года рождения, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Мужчина доставлен в городскую Александровскую больницу № 17, где ему оказывается медицинская помощь. По информации медиков, состояние И.Аликулова стабильно тяжелое, но угрозы для жизни в данный момент нет.

Консульское управление МИД и консульские работники Узбекистана в Российской Федерации поддерживают контакты с властями г.Санкт-Петербурга и предпринимают меры по оказанию необходимой помощи пострадавшему.