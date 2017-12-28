Число этнических казахов в Туркменистане значительно сократилось, - глава МИД Казахстана

CA-NEWS (TM) - Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, является одним из приоритетов Министерства иностранных дел Казахстана, отметил его глава Кайрат Абдрахманов во время выступления на пленарном заседании Сената, сообщает Informburo.kz.

Представляя законопроект о "О ратификации Договора о стратегическом партнёрстве между Республикой Казахстан и Туркменистаном", министр сообщил, что численность казахской диаспоры в Туркменистане значительно сократилась в силу естественных причин.

"Это переселение этнических казахов на историческую родину. По имеющимся у нас данным, сегодня на территории Туркменистана проживает около 20 тысяч этнических казахов. Для сравнения: в 1990 году, согласно статистике того времени, их количество было около 120 тысяч. Большинство этнических казахов являются гражданами Туркменистана. В свою очередь, в Казахстане проживают три тысячи этнических туркмен, которые в основном заселены в Мангистауской области", – сказал он.

Руководство страны и внешнеполитическое ведомство ориентирует казахстанское посольство в Ашхабаде тесно сотрудничать с казахской диаспорой. Кайрат Абдрахманов отметил, что ведомство находит полное понимание властей, проводит совместные мероприятия с казахской диаспорой, приуроченные к государственным, национальным праздникам.

"Такие мероприятия предоставляют нашим дипломатам и другим казахстанским делегациям доводить до сведения казахской диаспоры в Туркменистане основные направления государственной, внутренней, внешней политики, нацпрограмм, и программ модернизации", – сказал Кайрат Абдрахманов.

Поэтому, по его мнению, договор о стратегическом партнёрстве будет способствовать достойному представлению казахской диаспоры в Туркменистане.

"Казахстан рассматривает Туркменистан в качестве ближайшего соседа и важного партнёра в Центральной Азии. Центральноазиатский регион определён главой нашего государства приоритетным направлением во внешней политике Казахстана. Туркменистан стал четвёртой страной в Центральной Азии, с кем Казахстан подписал документ о закрепляющем стратегическом партнёрстве", – сказал министр.

До подписания договора о стратегическом партнёрстве казахстанско-туркменские отношения базировались на договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве, подписанном в 1993 году. Документ предусматривает совершенствование политического диалога на высоком уровне и развитие сотрудничества в рамках международных организаций.

Цель сегодняшнего договора – закрепление двусторонних отношений на уровне стратегического партнёрства и тесного взаимодействия двух сторон. В соответствии с договором стороны расширяют и углубляют сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом, а также другими проявлениями новых угроз и вызовов безопасности.