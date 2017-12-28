Путин приказал ФСБ РФ ликвидировать террористов на месте

- Азия и мир, политика
- 16:54, 28 декабря 2017
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|Предыстория: В Петербурге в супермаркете произошел взрыв, 10 человек пострадали
|Продолжение: Путин назвал взрыв в Петербурге терактом
«Вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона... Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — цитирует его слова РБК.
Путин назвал взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге терактом.
«Вчера в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт, недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта», — заявил Путин.
Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге вечером 27 декабря. Его мощность оценивается в 200 г в тротиловом эквиваленте. В результате пострадали 13 человек. В больницах остаются шесть пострадавших.