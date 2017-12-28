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  29 декабря 2017
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Дарига Назарбаева: У каждого акима должен быть вертолет

CA-NEWS (KZ) - Сенатор Дарига Назарбаева предположила, что у каждого акима Казахстана должны быть вертолеты, передает Tengrinews.kz.

"Сейчас вот мы в гостях на производстве Eurocopter. Нужно и далее показывать пути его развития, так как может казахстанцы еще не в полной мере информированы о пользе таких вертолетов. Санавиация должна развиваться. У каждого акима должен быть такой вертолет, особенно в регионах, где занимаются сельским хозяйством. 500 километров земли не объезжать каждый день на автомобиле, а за 2-3 часа пролететь и осмотреть на вертолете. Это бы облегчило работу. А в больших городах из-за пробок мы, бывает, стоим в дороге", -сказала Дарига Назарбаева в ходе посещения завода ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг".

"В больших иностранных городах работают аэротакси, и это довольно прибыльно. Поэтому можно предположить, что это ожидают в будущем и нашу экономику. Такое производство мы должны поддерживать и развивать", - добавила депутат.

По данным сайта Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" является единственным заводом по сборке и обслуживанию вертолетов ЕС145 на территории СНГ. Проект реализовывается на паритетной основе: 50 процентов участия принадлежит АО "НК "Казахстан инжиниринг" и 50 процентов - концерну Airbus Helicopters.

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