Президент Монголии предложил парламенту объявить ЧС в связи с загрязнением воздуха в столице
CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга направил официальное письмо спикеру парламента Миеэгомбын Энхболду, в котором предложил объявить чрезвычайную ситуацию в связи с загрязнением воздуха в столице — Улан-Баторе, сообщает Монцамэ.
|Предыстория: Правительство Монголии сделало бесплатным ночной тариф на электроэнергию в Улан-Баторе для снижения смога
|Продолжение: Правительство Монголии ввело запрет до 2020 года на переезд жителей регионов в столицу из-за загрязнения воздуха
Он подчеркнул серьезное негативное влияние загрязнения воздуха на здоровье жителей столицы.
В связи с этим, президент считает необходимым объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы придать особое внимание и активизировать действия по борьбе с загрязнением воздуха.
В Улан-Баторе уровень загрязнения воздуха достигает критических значений. Уровень твёрдых частиц в воздухе, который является наиболее опасным для здоровья в 17 раз превышает установленный ВОЗ безопасный уровень.
В Монголии, зима длится приблизительно 6 месяцев. Более 800 тыс. жителей зимой жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины, чтобы поддерживать тепло в доме и готовить пищу.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь