Президент Монголии предложил парламенту объявить ЧС в связи с загрязнением воздуха в столице

- Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга направил официальное письмо спикеру парламента Миеэгомбын Энхболду, в котором предложил объявить чрезвычайную ситуацию в связи с загрязнением воздуха в столице — Улан-Баторе, сообщает Монцамэ.

Он подчеркнул серьезное негативное влияние загрязнения воздуха на здоровье жителей столицы.

В связи с этим, президент считает необходимым объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы придать особое внимание и активизировать действия по борьбе с загрязнением воздуха.

В Улан-Баторе уровень загрязнения воздуха достигает критических значений. Уровень твёрдых частиц в воздухе, который является наиболее опасным для здоровья в 17 раз превышает установленный ВОЗ безопасный уровень.

В Монголии, зима длится приблизительно 6 месяцев. Более 800 тыс. жителей зимой жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины, чтобы поддерживать тепло в доме и готовить пищу.