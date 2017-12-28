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  29 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии предложил парламенту объявить ЧС в связи с загрязнением воздуха в столице
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CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга направил официальное письмо спикеру парламента Миеэгомбын Энхболду, в котором предложил объявить чрезвычайную ситуацию в связи с загрязнением воздуха в столице — Улан-Баторе, сообщает Монцамэ.

Он подчеркнул серьезное негативное влияние загрязнения воздуха на здоровье жителей столицы.

В связи с этим, президент считает необходимым объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы придать особое внимание и активизировать действия по борьбе с загрязнением воздуха.

В Улан-Баторе уровень загрязнения воздуха достигает критических значений. Уровень твёрдых частиц в воздухе, который является наиболее опасным для здоровья в 17 раз превышает установленный ВОЗ безопасный уровень.

В Монголии, зима длится приблизительно 6 месяцев. Более 800 тыс. жителей зимой жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины, чтобы поддерживать тепло в доме и готовить пищу.

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