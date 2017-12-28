В Астане водители автобусов требуют повышения зарплаты

- В Астане десятки водителей автопарка № 1 собрались 27 декабря у здания администрации автопарка с требованием повысить заработную плату и улучшить условия труда. Несогласные с уровнем зарлаты водители говорят, что вынуждены перерабатывать.

Водитель Абдирахим Бейсен сказал, что сейчас водитель этого автобусного парка получает в месяц 170–200 тысяч тенге (около 500-600 долларов).

"В сутки работаем по 15–18 часов. Каждый водитель несет ответственность за автобус с момента его принятия и по несколько часов простаивает в очереди на мойке автобуса после рейсов," -- говорит Абдирахим Бейсен.

Водители автобусов требуют повысить часовую тарифную ставку как минимум до тысячи тенге (около трех долларов). В настоящее время ставка в зависимости от маршрута, по словам водителей, составляет от 620 до 820 тенге.

Собравшихся водителей приняла у себя администрация автопарка. Абдирахим Бейсен после встречи водителей с администрацией заявил, что директор автопарка Сабит Болатов ответил, что не имеет возможности повысить заработную плату, но пообещал урегулировать вопросы, связанные с условиями труда.

По его словам, вместо создания своего профсоюза администрация предложила водителям вступить в уже имеющийся профсоюз, членами которого однако являются лишь работники администрации. Водители, по словам Бейсена, намерены решать вопрос через профсоюз автопарка. При этом он добавил, что по вопросу о повышении заработной платы водители намерены обратиться «в компетентные органы».