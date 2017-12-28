Сын президента Туркменистана открыл новую больницу в Ашхабаде (фото)
- Туркменистан, политика
- 17:49, 28 декабря 2017
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CA-NEWS (TM) - Сын президент Туркменистана, председатель комитета Меджлиса по законодательству и его нормам Сердар Бердымухамедов открыл в поселке Душак Каахкинского этрапа Ашхабада новый медицинский комплекс на 375 мест, 27 декабря сообщает госинформагентство страны.
Сердар Бердымухамедов, который подчеркнул, что уровень развития общественного здравоохранения – один из основных показателей качества жизни населения, эффективности государственной модели и социальной политики.
«Создание такого учреждения потребовало энергичности и устремленности представляющего в парламенте интересы жителей 24-го избирательного округа Ахалского велаята Сердара Бердымухамедова», - отмечается в сообщении.
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