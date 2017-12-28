Всемирный банк указал на основные причины роста госдолга Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Согласно прогнозам, следует ожидать замедление темпов роста экономики Таджикистана от исторически высоких показателей. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, «Таджикистан: Повышение уязвимости, несмотря на устойчивый экономический рост».

В Докладе отмечается, что уровень государственного и гарантированного государством долга значительно вырос до 50% ВВП к концу сентября 2017 года. Кредиты, привлеченные для проектов государственных инвестиций, особенно из Китая, выпуск внутренних долговых инструментов для поддержки энергетического сектора и, наконец, выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн. в сентябре послужили основной причиной нового накопления задолженности

Согласно документу, ожидается, что в среднесрочной перспективе темпы роста сократятся до 5,2% и 5,5% в год. По мере восстановления денежных переводов частное потребление продолжит вносить свой позитивный вклад, хотя вряд ли это значительно увеличит рост в связи с неопределенными перспективами российской экономики.

В то же время ограниченные бюджетные возможности в связи с ухудшением долговой нагрузки и низкий уровень внутренних и внешних буферных резервов приводят к повышению уязвимости Таджикистана к потенциальным потрясениям. Любой более низкий, чем ожидалось, уровень оздоровления региональных экономик, ужесточение миграционных правил для мигрантов в России и/или задержки в расширении адресной программы социальной помощи могут затруднить достижение ожидаемого снижения уровня бедности.

Эксперты банка также отмечают, что под воздействием текущих проблем финансового сектора, частные инвестиции сократились почти на 17% в течение первых девяти месяцев года, в то время как объем государственных инвестиций за счет внутренних источников вырос более чем на 33% за тот же период.

В течение первой половины 2017 года объем притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Таджикистан значительно сократился, составив всего 1,9% ВВП, по сравнению с 6,3% за тот же период прошлого года.