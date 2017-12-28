Новогодний салют в Душанбе запустят из 5 точек

- В Душанбе впервые в новогоднюю ночь салют запустят из 5 точек, сообщили в мэрии столицы.

В городе 31 декабря с 19 до 22 часов пройдет праздничное мероприятие, после этого планируется произвести четырёхминутный салют, говорится в сообщении.

"Пять выбранных мест расположены во всех районах столицы — Шохмансур, Исмоили Сомони, Сино, Фирдавси и центр Душанбе, где установлена главная елка", — отметили в ведомстве.

Как сообщили в мэрии, в районе Шохмансур салют запустят на площади "800-летия Москвы" у Театра оперы и балета, в районе Исмоили Сомони — в парке "Боги Айни", в районе Сино — около Генпрокуратуры страны, в районе Фирдавси — на Цирке, а в самом центре Душанбе — на площади Дусти.

В Душанбе на центральной площади Дусти уже установили светодиодную новогоднюю елку. Высота главной новогодней елки составляет 25 метров, а диаметр – 12,5 метра. Наряженная зеленая красавица радует местных жителей, многие с удовольствием фотографируются на ее фоне.

Ранее сообщалось, что жители Таджикистана на Новый год будут отдыхать три дня — 30, 31 декабря и 1 января. При этом самые длинные новогодние каникулы в Таджикистане у школьников, которые отдыхают с 1 по 31 января согласно решению Министерства образования и науки.

Также сообщалось, что в Душанбе на время проведения новогодней шоу-программы движение в центре города будет перекрыто. Как ожидается, на центральной площади "Дусти" состоится новогодняя шоу-программа с участием известных таджикских артистов.