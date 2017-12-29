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  29 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Фергане прокуратура проверяет детдом, превращенный в притон (видео)
CA-NEWS (UZ) - Правоохранительные органы Ферганской области возбудили уголовное дело по факту хищения денег, выделенных правительством и международными организациями Дому милосердия №1 в городе Маргилане, а также по факту сексуального и физического насилия, совершенных в отношении его воспитанников. Об этом сообщает centralasian.org.

Как стало известно из собственных источников, директор Дома милосердия №1 в городе Маргилане Кахрамон Орипов и охранник данного учреждения взяты под арест. Двое заместителей Орипова, главный бухгалтер и около десяти воспитателей детдома уволены с работы, в отношении них заведены уголовные дела.

По словам источника, директор Дома милосердия, принимая на работу своих родственников и друзей, занимался хищением нескольких миллионов сумов, выделенных государством и международными организациями воспитанникам данного учреждения.

Кроме того, по его словам, в настоящее время следователи проверяют информацию о том, что воспитанниц Дома милосердия в Маргилане привлекали к занятию проституцией и девочек проверяют у гинекологов.

– Руководство Дома милосердия превратило это место в притон. Помимо этого, они растратили миллионы сумов, выделенные детям-сиротам. Расследованием этого дела занимается прокуратура, – сказал сотрудник правоохранительных органов. Охранник Дома милосердия взят под арест.

"Он по поручению директора впускал в детский дома посторонних посетителей. Сейчас он сидит в СИЗО," – сообщил информированный источник в Маргилане.

Напомним, что ранее сообщалось о задержании нескольких охранников дошкольных учреждений, которые в ночное время сдавали помещения детсадов женщинам легкого поведения.

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Комментарии (3)
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bolek
10:53, 29 декабря 2017
Откуда такие уроды берутся?!
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zapad
10:12, 29 декабря 2017
Деточки , за чтооо . не навижу
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malika7
09:51, 29 декабря 2017
Вот твари. Как можно над детьми издеваться?
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