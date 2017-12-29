В Фергане прокуратура проверяет детдом, превращенный в притон (видео)

- Правоохранительные органы Ферганской области возбудили уголовное дело по факту хищения денег, выделенных правительством и международными организациями Дому милосердия №1 в городе Маргилане, а также по факту сексуального и физического насилия, совершенных в отношении его воспитанников. Об этом сообщает centralasian.org

Как стало известно из собственных источников, директор Дома милосердия №1 в городе Маргилане Кахрамон Орипов и охранник данного учреждения взяты под арест. Двое заместителей Орипова, главный бухгалтер и около десяти воспитателей детдома уволены с работы, в отношении них заведены уголовные дела.

По словам источника, директор Дома милосердия, принимая на работу своих родственников и друзей, занимался хищением нескольких миллионов сумов, выделенных государством и международными организациями воспитанникам данного учреждения.

Кроме того, по его словам, в настоящее время следователи проверяют информацию о том, что воспитанниц Дома милосердия в Маргилане привлекали к занятию проституцией и девочек проверяют у гинекологов.

– Руководство Дома милосердия превратило это место в притон. Помимо этого, они растратили миллионы сумов, выделенные детям-сиротам. Расследованием этого дела занимается прокуратура, – сказал сотрудник правоохранительных органов. Охранник Дома милосердия взят под арест.

"Он по поручению директора впускал в детский дома посторонних посетителей. Сейчас он сидит в СИЗО," – сообщил информированный источник в Маргилане.

Напомним, что ранее сообщалось о задержании нескольких охранников дошкольных учреждений, которые в ночное время сдавали помещения детсадов женщинам легкого поведения.