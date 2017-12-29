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  29 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе школьники пришли на уроки пришли в национальных костюмах в честь Дня национальной независимости
CA-NEWS (MNG) - В 34 средних школах столицы успешно прошло мероприятие «Давайте наряжаться в национальный костюм», в котором приняли участие более 28 тыс. детей и 1800 учителей, сообщает в четверг, 28 декабря Монцамэ.

Школьники от 1 до 12 классов пришли на урок в национальных костюмах – монгольских дээлах. В этот день прошли уроки истории на тему «Независимость и национальная свобода». Мероприятие организовано по случаю 106-летию Национальной революции Монголии.

29 декабря 1911 года монголы официально объявили на весь мир о создании независимого государства - Монголии, отделившись от Маньчжурской империи. Это было историческим событием, имеющим важное значение для монголов, мечтавших о независимости и национальной свободе на протяжении более 200 лет.

В 2007 году Великий государственный хурал принял решение провозгласить 29 декабря Днем национальной независимости.

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