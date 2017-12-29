В Шымкенте в реке нашли тело младенца

CA-NEWS (KZ) - Работники коммунального предприятия ЛТД "Турмыс" во время очистки от мусора решетки на реке Кошкарата обнаружили тело маленькой девочки, сообщают казахстанские сми.

Как сообщил сотрудник предприятия, 27 декабря примерно в 14.30 они наткнулись на застрявшее в решетке бездыханное тело малышки, рабочие перепугались и немедленно вызвали полицию.

"Мы багром очищали решетку на реке близ моста по проспекту Республики. Обнаружили грудного ребенка, примерно пяти месяцев от роду. Я сообщил бригадиру, а он позвонил в полицию", - рассказал очевидец ЧП.

Как выяснили эксперты, найденное тело женского пола, ростом всего 36 сантиметров и весом 690 граммов, не имеет признаков насильственной смерти. Дело зарегистрировано в ЕРДР Аль-Фарабийского района, рассказала по телефону руководитель управления ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.



