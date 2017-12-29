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  29 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Посольство Узбекистана поможет избитой пенсионерке, найденной в Домодедово
CA-NEWS (UZ) - Посольство Узбекистана в Москве выдаст новые документы и окажет помощь 78-летней гражданке страны Нелле Чевтаевой, обнаруженной в Домодедово со следами побоев, сообщает в четверг пресс-служба МИД республики.

Ранее российские СМИ сообщили, что Чевтаева 16 декабря в прилетела из Ташкента в аэропорт "Домодедово" для переезда на постоянное место жительства к сыну в Белоруссию. Позже женщина была обнаружена волонтерами со следами побоев и в тяжелом состоянии в Домодедово Московской области.

"В настоящее время сотрудник консульского отдела посольства выехал к месту нахождения Чевтаевой для оказания помощи пострадавшей и решения вопроса о выдаче документа, удостоверяющего личность", — говорится в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства, 25 декабря в консульский отдел посольства Узбекистана в Москве обратился внук пострадавшей, которому разъяснили порядок подтверждения личности, а также вручили анкеты для заполнения. "Однако он, ссылаясь на незнание анкетных данных бабушки, забрал документы с собой и больше в консульский отдел не обращался", — добавили в МИД республики.

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