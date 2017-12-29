Власти Таджикистана выяснят причину гибели супруги первого президента страны

- Таджикистан, общество
- 9:35, 29 декабря 2017
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Корреспондент Радио Озоди Масуми Мухаммадраджаб вечером в четверг посетил дом Майрам Набиевой в худжандской махалле Себзор.
По его словам, одноэтажный дом супруги бывшего главы государства расположен у автодороги. Во дворе собрались близкие родственники и соседи. Дочь покойной Мунаввара Набиева, прибывшая из столицы, отказалась от общения со СМИ.
По словам нашего корреспондента, внутри дома работали следователи и сотрудники пожарной службы. Один из родственников Майрам Набиевой сообщил, что пожар возник во второй половине дня. «Майрам-апа находилась одна дома. Говорят, что она отравилась продуктами горения», - сказал он.
Майрам Набиева родилась в 1937 году и последние годы жила то в Душанбе, то в Худжанде. Ее супруг – Рахмон Набиев скончался 11 апреля 1993 года в своём доме в Худжанде, согласно официальной версии — в результате обширного инфаркта.
Рахмон Набиев был председателем Совета Министров Таджикской ССР, первым секретарем ЦК Компартии Таджикистана. 24 ноября 1991 года в Таджикской ССР прошли президентские выборы, победу на которых одержал Рахмон Набиев, набрав 56,92 % голосов. 7 сентября 1992 года президент Рахмон Набиев в аэропорту города Душанбе перед вылетом в Худжанд был остановлен толпой сторонников оппозиции. В этот же день он подписал заявление об отставке.