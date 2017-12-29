Власти Таджикистана выяснят причину гибели супруги первого президента страны

- Власти Таджикистана решили выяснить все обстоятельства гибели Майрам Набиевой, супруги первого президента Таджикистана Рахмона Набиева. Сообщается, что 80-летняя Майрам Набиева погибла в результате пожара в собственном доме в городе Худжанде 28 декабря. Ее тело отправлено на судмедэкспертизу.

Корреспондент Радио Озоди Масуми Мухаммадраджаб вечером в четверг посетил дом Майрам Набиевой в худжандской махалле Себзор.

По его словам, одноэтажный дом супруги бывшего главы государства расположен у автодороги. Во дворе собрались близкие родственники и соседи. Дочь покойной Мунаввара Набиева, прибывшая из столицы, отказалась от общения со СМИ.

По словам нашего корреспондента, внутри дома работали следователи и сотрудники пожарной службы. Один из родственников Майрам Набиевой сообщил, что пожар возник во второй половине дня. «Майрам-апа находилась одна дома. Говорят, что она отравилась продуктами горения», - сказал он.

Майрам Набиева родилась в 1937 году и последние годы жила то в Душанбе, то в Худжанде. Ее супруг – Рахмон Набиев скончался 11 апреля 1993 года в своём доме в Худжанде, согласно официальной версии — в результате обширного инфаркта.

Рахмон Набиев был председателем Совета Министров Таджикской ССР, первым секретарем ЦК Компартии Таджикистана. 24 ноября 1991 года в Таджикской ССР прошли президентские выборы, победу на которых одержал Рахмон Набиев, набрав 56,92 % голосов. 7 сентября 1992 года президент Рахмон Набиев в аэропорту города Душанбе перед вылетом в Худжанд был остановлен толпой сторонников оппозиции. В этот же день он подписал заявление об отставке.