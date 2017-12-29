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  29 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане задержали троих по подозрению в "пропаганде терроризма"
CA-NEWS (KZ) - Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил 28 декабря о задержании в Астане трех жителей, которых подозревают в "пропаганде терроризма".

Местные СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщают, что задержание проведено 28 декабря.

"Данные лица в своем окружении распространяли призывы к поддержке международных террористических организаций и выезду за границу для участия в их деятельности. Проводятся допросы, обыски и другие следственные действия", - цитируют СМИ пресс-службу КНБ.

В конце ноября полиция Алматы заявила о задержании группы подозреваемых в планировании акций «по нарушению общественного порядка». Официальный представитель департамента внутренних дел Алматы Салтанат Азирбек сообщила о начале расследования по статье «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма».

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