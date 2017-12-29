Reuters узнал о планах Apple и Amazon выйти на рынок Саудовской Аравии

CA-NEWS (CA) - Apple и Amazon ведут переговоры с Эр-Риядом о получении лицензий на инвестиции в Саудовскую Аравию, сообщили Reuters два источника, в рамках усилий наследного принца Мухаммеда бен Салмана, направленных на то, чтобы придать консервативному королевству высокотехнологичный вид.

Еще один источник подтвердил, что Apple ведет переговоры с SAGIA, государственным агентством, которое занимается привлечением иностранных инвестиций в Саудовскую Аравию.

Обе компании уже поставляют товары в Саудовскую Аравию через третьи лица, но у них, как и у других мировых технологических гигантов, пока нет прямого присутствия на рынке.

В последние два года Эр-Рияд начал ослаблять регулятивные барьеры, включая ограничения на долю иностранного капитала, которые долгое время заставляли инвесторов держаться в стороне, поскольку падение нефтяных цен выявило необходимость диверсификации экономики, зависящей от нефти.

Привлечение Apple и Amazon способствует продвижению реформ, запланированных принцем Мухаммедом, и повысит имидж компаний на молодом и относительно богатом рынке, который уже может похвастаться одним из самых высоких показателей использования Интернета и смартфонов в мире.

Лицензионное соглашение с SAGIA для магазинов Apple, как ожидается, будет заключено к февралю, а первые магазины розничной торговли планируется открыть в 2019 году, сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров.

По их словам, переговоры Amazon находятся на более ранней стадии и каких-либо конкретных сроков для инвестиционных планов пока еще не установлено.

Обе компании отказались от комментариев. Представители SAGIA не дали немедленного ответа на вопросы о переговорах.