В Турции по делу об убийстве российского посла арестован организатор выставки

- Азия и мир, происшествия
- 9:55, 29 декабря 2017
- Просмотров: 293
Как сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Озкан был доставлен на допрос в прокуратуру Анкары, которая выдвинула против него обвинения в причастности к подготовке преднамеренного убийства, после чего суд турецкой столицы принял решение о его аресте.
По данным издания, следователям также удалось получить всю информацию с телефона Алтынташа в рамках совместного с Россией расследования убийства Карлова.
В конце ноябре в Турции в связи с расследованием дела об убийстве Андрея Карлова арестовали экс-продюсера местного телеканала TRT, сообщала газета Sabah. По данным издания, сотрудника телеканала арестовали по обвинению в «преднамеренном убийстве», его имя не раскрывается.
Российский дипломат Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года. Это произошло на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре. Алтынаш выстрелил в посла три раза, злоумышленник был ликвидирован на месте происшествия работниками местных спецподразделений.