В Турции по делу об убийстве российского посла арестован организатор выставки

- Суд в Анкаре арестовал Мустафу Тимура Озкана — организатора выставки, на которой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ смертельно ранил российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает Daily Sabah.

Как сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Озкан был доставлен на допрос в прокуратуру Анкары, которая выдвинула против него обвинения в причастности к подготовке преднамеренного убийства, после чего суд турецкой столицы принял решение о его аресте.

По данным издания, следователям также удалось получить всю информацию с телефона Алтынташа в рамках совместного с Россией расследования убийства Карлова.

В конце ноябре в Турции в связи с расследованием дела об убийстве Андрея Карлова арестовали экс-продюсера местного телеканала TRT, сообщала газета Sabah. По данным издания, сотрудника телеканала арестовали по обвинению в «преднамеренном убийстве», его имя не раскрывается.

Российский дипломат Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года. Это произошло на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре. Алтынаш выстрелил в посла три раза, злоумышленник ​был ликвидирован на месте происшествия работниками местных спецподразделений.