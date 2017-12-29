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  29 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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ЦБ России будет обсуждать создание криптовалюты ЕАЭС в 2018 году
CA-NEWS (CA) - Банк России рассматривает возможность введения наднациональной цифровой валюты в рамках БРИКС или Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Мы продолжаем работу над изучением этого вопроса. Вопрос, который нам кажется целесообразным обсуждать на площадке с нашими коллегами - это возможность введения наднациональной криптовалюты на территории ЕАЭС или в рамках БРИКС. Очень много технологических и макроэкономических вопросов, поэтому, я думаю, следующий год как раз будет посвящен проработке подходов к возможности выпуска такой наднациональной криптовалюты», - цитирует ее слова ТАСС.

Введение национальной цифровой валюты ЦБ не кажется целесообразным с точки зрения макроэкономики населения, добавила она.

Аналогичной точки зрения придерживается и Минфин России. Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что видит необходимости выпуска крипторубля. Он объяснил это тем, что криптовалюта - феномен, который имеет неограниченное число эмиссионных центров, поэтому регуляторы не смогут обеспечить абсолютную надежность транзакций с данным активом.

Что касается иных криптовалют, то Минфин РФ предлагает определять их как иное имущество, а не расчетно-платежное средство. На них нельзя будет ничего купить, но можно будет приобрести криптовалюту и обменять ее на другое имущество.

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