Президент Туркменистана и Эмир Катара обсудили приоритеты межгосударственного сотрудничества

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани в ходе телефонного разговора обсудили приоритетные вопросы туркмено-катарских отношений. Об этом в четверг, 28 декабря сообщает пресс-служба туркменского лидера.

С удовлетворением констатировав высокий уровень межгосударственного диалога, главы Туркменистана и Катара отметили наличие внушительного потенциала для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

Эмир Катар и президент Туркменистана рассмотрели ход реализации достигнутых ранее договорённостей и планы на будущее. Подчеркнув, что важная роль в партнёрстве отводится торгово-экономическим связям, лидеры двух стран также отметили значимость традиционных гуманитарно-культурных контактов, высказавшись за их активизацию.

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес. В этой связи отмечалась неизменная приверженность двух государств согласованному взаимодействию в рамках авторитетных международных организаций.

В завершение беседы, выразив уверенность в том, что конструктивный межгосударственный диалог, выстраиваемый в лучших традициях дружбы и опирающийся на обоюдную добрую волю сторон, будет и впредь укрепляться, Гурбангулы Бердымухамедов и Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани пожелали братским народам двух стран благополучия и процветания.