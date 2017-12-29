В Таджикистане построят свыше 500 километров автодорог

- В Таджикистане изучают четыре проекта по строительству автодорог протяженностью свыше 500 км, сообщают таджикские сми.

"Четыре проекта по реконструкции и строительству более 500 километров автомобильных дорог в Таджикистане находятся на стадии изучения и проектирования", — сообщает агентство со ссылкой на источник в Министерстве транспорта РТ.

Отмечается, что реконструкция коснется автодороги Обигарм-Нурабад (86 км), Калъаи Хумб-Вандж (93 км), участка Худжанд-Канибадам по трассе Худжанд-Исфара (130 км), Курган-тюбе-Дангара-Куляб (155 км).

Таким образом, в соответствии с международными стандартами планируется реконструировать 2000 километров автодорог страны. Для финансирования проекта ведутся переговоры с международными финансовыми институтами, в том числе арабскими фондами развития.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане отложили отмену дорожного налога на три года. Ранее правительство обещало упразднить налог для пользователей автомобильных дорог в Таджикистане с 1 января 2018 года.

Также сообщалось, что в Душанбе на возведение новых дорог и мостов в столице планируется выделить около 691,5 миллиона сомони. Таким образом на улучшение, ремонт, реконструкцию и строительства дорог и мостов в Душанбе планируется выделить около 3 миллиардов сомони.

В октябре президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал старт реконструкции автодороги Душанбе-Курган-Тюбе, отмечалось, что сумму в размере 97 миллионов долларов предоставит Азиатский банк развития, а 17 миллионов составит доля правительства Таджикистана.