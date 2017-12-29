Состоялся первый авиарейс Ашхабад–Ереван-Франкфурт

- Cамолёт ОАО Авиакомпания «Туркменистан» - «Боинг 737-800», совершивший первый рейс по маршруту Ашхабад-Ереван-Франкфурт-Ереван-Ашхабад, приземлился в Международном аэропорту Ашхабад, сообщает 28 декабря газета «Нейтральный Туркменистан».

По действующей традиции и в знак безопасных полетов, в международном аэропорту Еревана «Звартноц» прибывший вчера из Ашхабада самолёт, вместимостью 160 пассажиров, прошел под водной аркой, затем туркменскую делегацию встретили хлебом и солью представители авиационных властей Армении.

Начальник главного авиационного управления гражданской авиации при правительстве Армении Сергей Аветисян, поздравив коллег с открытием авиарейса, отметил востребованность этого маршрута.

Полёты по нему будут осуществляться один раз в неделю – по средам. Однако, по мнению сторон, если на данный маршрут будет увеличиваться спрос, его частота может быть увеличена до двух раз в неделю.