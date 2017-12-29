РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Состоялся первый авиарейс Ашхабад–Ереван-Франкфурт
CA-NEWS (TM) - Cамолёт ОАО Авиакомпания «Туркменистан» - «Боинг 737-800», совершивший первый рейс по маршруту Ашхабад-Ереван-Франкфурт-Ереван-Ашхабад, приземлился в Международном аэропорту Ашхабад, сообщает 28 декабря газета «Нейтральный Туркменистан».

По действующей традиции и в знак безопасных полетов, в международном аэропорту Еревана «Звартноц» прибывший вчера из Ашхабада самолёт, вместимостью 160 пассажиров, прошел под водной аркой, затем туркменскую делегацию встретили хлебом и солью представители авиационных властей Армении.

Начальник главного авиационного управления гражданской авиации при правительстве Армении Сергей Аветисян, поздравив коллег с открытием авиарейса, отметил востребованность этого маршрута.

Полёты по нему будут осуществляться один раз в неделю – по средам. Однако, по мнению сторон, если на данный маршрут будет увеличиваться спрос, его частота может быть увеличена до двух раз в неделю.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×