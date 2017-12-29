Новый год в Узбекистане будут отмечать пять дней

- В Узбекистане будут впервые отмечать Новый год пять дней. Президент Шавкат Мирзиеев накануне, 28 декабря, подписал указ о том, что 2 и 3 января будут выходными.

Документ, опубликованный в официальной прессе, также предусматривает дополнительные выходные на Навруз и День независимости.

Указ призван обеспечить создание дополнительных условий для граждан по получению полноценного и полезного отдыха в период государственных праздников.

Ранее граждане республики отдыхали только 1 января. В этом году к праздникам также приплюсуются 30-е и 31-е декабря, так как это суббота и воскресенье.