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  29 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Новый год в Узбекистане будут отмечать пять дней
CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане будут впервые отмечать Новый год пять дней. Президент Шавкат Мирзиеев накануне, 28 декабря, подписал указ о том, что 2 и 3 января будут выходными.

Документ, опубликованный в официальной прессе, также предусматривает дополнительные выходные на Навруз и День независимости.

Указ призван обеспечить создание дополнительных условий для граждан по получению полноценного и полезного отдыха в период государственных праздников.

Ранее граждане республики отдыхали только 1 января. В этом году к праздникам также приплюсуются 30-е и 31-е декабря, так как это суббота и воскресенье.

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