Монголия отмечает День национальной независимости

CA-NEWS (MNG) - Монголия в пятницу, 29 декабря отмечает 106-ю годовщину национальной независимости.

В пятницу, следуя традиции, государственные лидеры возложат венки к памятнику Государственной печати, пройдет церемония освящения Тулга – государственного очага.

28 декабря президент Монголии Халтмаагийн Баттулга принял участие в пленарном заседании Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии и выступил с речью накануне празднования 106-й годовщины независимости.

«В этот день, один из первых девяти дней морозов, монголы создали незабываемую историю. Наши предки, которые когда-то правили миром, сохраняя великий мир, пережили горькую судьбу, которая принесла 200 лет угнетения и угрозы быть забытой. Тем не менее, произошла серия замечательных событий, которая привела к тому, что 29 декабря 1911 года произошло историческое событие. Несмотря на суровые условия холодных зимних дней 1911 года, благородные потомки Чингисхана и мудрецы религиозных и научных областей проявили волю к победе, они восстановили суверенное государство монголов. Историки и ученые доказывают, что монголы разумно и мудро использовали возможность, которая обеспечивала благоприятные международные условия для реализации их намерений восстановить независимость и национальную свободу. При этом наши предшественники бережно хранили основные ценности и традиции монгольской государственности», - отметил он.

«Сто шесть лет назад монголы со всего региона, видные политики и религиозные деятели оказали большую честь, самоотверженно посвятив свою жизнь установлению адекватной политической культуры и дисциплины. Их дела должны помнить и почитать монголы всех поколений».

«Выдающиеся личности принесли много жертв ради укрепления взаимопонимания между Китаем и новообретенной Монголией, которая отделилась от династии Цин вместе с монголами, ради поддержания давней дружбы с императорской Россией, выполнения соглашений, ради признания независимости Монголии другими странами».

Пожелтевшие страницы истории показывают, что такие преступления как злоупотребление политической властью в личных целях, коррупция и нарушение закона в то время не оставались безнаказанными. Мы должны помнить, что наши предки построили государство, которое стало олицетворением справедливости и дисциплины и уважать это. История - это комбинация ошибок и достоинств. История - это поезд, движущийся из прошлого, проходящий через настоящее и мчащийся в будущее, заключил президент.

В 1911 года 29 декабря была провозглашена независимость Монголии во главе теократическим монархом VIII Богд гэгээн (Богдо-хан) от двухвекового маньчжурского господства. VIII Богд Жавзандамба хутагт был провозглашен Ханом Монголии.

В 2007 году правительство Монголии официально закрепило 29 декабря Днем национальной независимости.

Также, 29 декабря нерабочий день в Монголии.