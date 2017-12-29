Узбекистан и Кыргызстан сотрудничают в сфере налогового законодательства
- Узбекистан, политика
- 11:48, 29 декабря 2017
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CA-NEWS (UZ) - Межправительственное соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства вступило в силу 26 декабря. Об этом сообщило агентство "Жахон" МИД Узбекистана.
Основная цель документа - предупреждение, выявление и пресечение нарушений налогового законодательства двух стран.
Напомним, что Соглашение было подписано 5 сентября 2017 года в Бишкеке в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан.
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