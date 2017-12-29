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  30 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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КЧС Таджикистана предупреждает о вероятном сходе лавин
CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане в период с 28 по 29 декабря на горных дорогах возможен сход лавин, сообщается на сайте Агентства по гидрометеорологии.

"В период с 28 по 29 декабря на горных участках дорог ожидается снежный накат, гололедица и снежные заносы, местами туман. По республике выше 2000 метров — лавиноопасно", — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне РТ просит граждан в эти дни ограничить свое передвижение без острой необходимости по горным дорогам. Отмечается, что из-за схода лавин высока вероятность травмирования туристов вне горнолыжных трасс и спортсменов в районах схода снежных лавин.

При этом в Душанбе в эти дни ожидается до 14 градусов тепла, ночью возможны заморозки до пяти градусов мороза. В Худжанде и Согдийской области температура не поднимется днем выше 7-8 градусов, ночью столбик термометра опустится ниже нуля, сообщает Sputnik-Таджикистан.

Ранее Агентство по гидрометеорологии Таджикистана предупреждало о вероятности схода лавин на горных перевалах в период с 7 по 9 декабря.

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