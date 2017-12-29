Клиентам Внешэкономбанка Туркменистана вновь ограничили доступ к наличной валюте за рубежом

CA-NEWS (TM) - Обучающиеся в России студенты из Туркменистана сообщают, что в последние дни не могут воспользоваться, посредством карт VISA средствами, находящимися на их собственных банковских счетах в туркменских банках.

Как рассказала туркменской службе радио «Азатлык» студентка одного из российских вузов Шемшат, в течение последних нескольких дней она не может снять деньги в банкомате, а также совершить покупки, расплатившись картой.

«Я пытаюсь снять деньги в банкомате, но на экране показывает «не верно», потом появляется надпись «попробуйте еще раз». Такое и раньше случалось, иногда после нескольких попыток удавалось снять деньги, поэтому я решила подождать немного, но когда пришла за покупками в супермаркет, то на кассе оплатить покупки картой не получилось, хотя я пыталась несколько раз», - рассказала Шемшат.

По словам студентки из Туркменистана, на ее банковской карте находится около 300 долларов, перечисленные родителями.

В настоящее время недоступность использования средств с пластиковых карт туркменских банков, подтвердили и другие студенты из Туркменистана, обучающиеся в российских вузах.

Собеседники отмечают, что проблемы со снятием наличных в иностранной валюте в банкоматах за рубежом обострились с начала декабря, вместе с тем трудности в оплате за товары и услуги банковскими картами особенно участились в последнее время.

В середине декабря стало известно о трудностях с которыми сталкиваются клиенты туркменских банков, выехавшие в европейские страны и Турцию. Несколько человек сообщили, что не могут снять наличные в банкомате, но также не могут расплатиться туркменскими картами за покупки или услуги.

Согласно очередному официальному распоряжению Внешэкономбанка Туркменистана, опубликованному в начале декабря, владельцы карт VISA могут обналичить средства в иностранной валюте в размере 50 долларов в сутки, а сумма затрат по безналичным рассчетам не должны превышать 100 долларов.

По словам туркменские студентов в России, с начала декабря лимит на снятие наличных по туркменским карточкам VISA составляет 2500 рублей (47$).

С начала 2017 года Внешэкономбанк Туркменистана несколько раз ограничивал для своих клиентов лимит на снятие наличных и безналичные операции в иностранной валюте за рубежом. В январе лимит на снятие наличных составлял 1000 долларов в сутки, в период с марта по октябрь 250 долларов в сутки, в ноябре 100, а с начала декабря 50 долларов.

Источник «Азатлык» в банковской системе страны утверждает, что Внешэконом Туркменистана ввел новые ограничения по использованию средств по картам, согласно которым владельцам карт доступно не более 500 долларов в месяц.

«Теперь сумму которую можно конвертировать и тратить в иностранной валюте уравняли, т.е. можно и конвертировать, и тратить до 500 долларов в месяц», - сообщил источник Азатлыка, беседовавший на условиях анонимности.

«Азатлык» пока не удалось официально подтвердить данную информацию у представителей Внешэкономбанка Туркменистана.

Собеседница по имени Шемшат, оставшаяся без средств к существованию, теперь обеспокоена оплатой за обучение во втором полугодии. По ее словам, у нее самой и многих ее соотечественников, обучающихся в российских вузах, приближается срок оплаты за учебу и общежитие.

Напомним, с начала 2016 года, наличный обмен валюты в стране запрещен. В январе 2015 года официальный курс ЦБ Туркменистана был зафиксирован на уровне 3.5 маната за 1 доллар США, с тех поры стоимость 1 доллара на «черном рынке» выросла приблизительно в три раза.