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  30 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Первая группа северокорейских рабочих покинула Монголию из-за санкций ООН
Предыстория: 1,2 тыс. рабочих из Северной Кореи покинут Монголию из-за санкций ООН

CA-NEWS (MNG) - Первая группа северокорейских рабочих, работающая в Монголии, вернулась домой, сообщает ARD.

Напомним, почти 1200 северокорейцев, проживающих в Монголии должны вернуться в КНДР, поскольку Монголия ввела жесткие санкции, серьезно ограничивающие торговлю с Пхеньяном.

Монгольские власти прекратили выдавать однолетние визы северокорейским рабочим. Как сообщается, группа трудовых мигрантов из Северной Кореи выехала на поезде из Улан-Батора. Остальные работники покинут Монголию к началу следующего года

Большинство из них работало в строительной, текстильной индустрии и традиционной медицине.

Напомним, ООН подсчитала, что 100 тыс. северокорейцев, работающих за границей, каждый год высылают около $500 млн. на родину, поддерживая тем самым авторитарный режим.

Совет Безопасности ООН приказал странам прекратить предоставление северокорейцам разрешений на работу после того, как Пхеньян провел очередные испытания ядерной ракеты.

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