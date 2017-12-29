РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
МИД России: Афганский «филиал» ИГ уже полностью контролирует ряд уездов на севере страны
Предыстория: На границе между Афганистаном, Таджикистаном, Узбекистаном стоят боевики движения «Талибан», - Путин
CA-NEWS (CA) - Афганский "филиал" террористической группировки "Исламское государство" уже полностью контролирует ряд уездов на севере республики. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Повышенную обеспокоенность вызывает ситуация на севере Афганистана, где афганский так называемый филиал ИГИЛ уже полностью контролирует ряд уездов и не оставляет попыток закрепиться в пограничных с государствами Центральной Азии северных областях Афганистана", - цитирует ее слова ТАСС.

"В этом контексте особо отмечаем провинцию Джаузджан, где в уездах Дарзаб и Куштепа игиловцами развернута широкомасштабная вербовочная кампания, в том числе и среди молодежи", - обратила внимание она. По ее словам, "так, в начале декабря в средствах массовой информации появились сообщения о вступлении в ряды ИГИЛ около трехсот местных подростков, их возраст составлял от 10, примерно, до 15 лет".

"Мы обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации в Афганистане, - также отметила Захарова. - Из-за продолжающихся боев в уезде Имам-Сахиб провинции Кундуз и в уезде Санг-Чарак провинции Сари-Пуль свои дома были вынуждены покинуть около 2 тыс. человек, 500 семей, в провинциях Урузган и Дайкунди из-за угроз со стороны движения талибов порядка 60 медицинских учреждений прекратили работу".

Захарова также сообщила, что "в результате закрытия игиловцами 70 школ в провинции Джаузджан около 30 тыс. учащихся временно лишены возможности посещать уроки".

"В связи с принятием президентом Афганистана решения об отставке губернатора провинции Балх рассчитываем, что в преддверии приближающихся парламентских, напомню, они должны состояться в июле следующего года, и президентских, соответственно, в 2019 году, выборов руководство Афганистана сможет придерживаться сбалансированной внутриполитической линии и не допустит поляризации афганского общества по этническому признаку и ущемления прав нацменьшинств", - заключила дипломат.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×