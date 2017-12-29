МИД России: Афганский «филиал» ИГ уже полностью контролирует ряд уездов на севере страны

- Афганский "филиал" террористической группировки "Исламское государство" уже полностью контролирует ряд уездов на севере республики. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Повышенную обеспокоенность вызывает ситуация на севере Афганистана, где афганский так называемый филиал ИГИЛ уже полностью контролирует ряд уездов и не оставляет попыток закрепиться в пограничных с государствами Центральной Азии северных областях Афганистана", - цитирует ее слова ТАСС.

"В этом контексте особо отмечаем провинцию Джаузджан, где в уездах Дарзаб и Куштепа игиловцами развернута широкомасштабная вербовочная кампания, в том числе и среди молодежи", - обратила внимание она. По ее словам, "так, в начале декабря в средствах массовой информации появились сообщения о вступлении в ряды ИГИЛ около трехсот местных подростков, их возраст составлял от 10, примерно, до 15 лет".

"Мы обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации в Афганистане, - также отметила Захарова. - Из-за продолжающихся боев в уезде Имам-Сахиб провинции Кундуз и в уезде Санг-Чарак провинции Сари-Пуль свои дома были вынуждены покинуть около 2 тыс. человек, 500 семей, в провинциях Урузган и Дайкунди из-за угроз со стороны движения талибов порядка 60 медицинских учреждений прекратили работу".

Захарова также сообщила, что "в результате закрытия игиловцами 70 школ в провинции Джаузджан около 30 тыс. учащихся временно лишены возможности посещать уроки".

"В связи с принятием президентом Афганистана решения об отставке губернатора провинции Балх рассчитываем, что в преддверии приближающихся парламентских, напомню, они должны состояться в июле следующего года, и президентских, соответственно, в 2019 году, выборов руководство Афганистана сможет придерживаться сбалансированной внутриполитической линии и не допустит поляризации афганского общества по этническому признаку и ущемления прав нацменьшинств", - заключила дипломат.