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  30 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На Москве автобус врезался в остановку, два человека погибли (фото, видео)
CA-NEWS (CA) - В Москве автобус врезался в остановку. В результате погибли два человека, рассказал «Интерфаксу» неназванный источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что один погибший находился на остановке, а другой — внутри автобуса. Еще один человек получил травмы и находится в тяжелом состоянии.

Это произошло на улице Сходненская около дома 37. На фотографиях с места происшествия видно, что маршрутный автобус номер 267 полностью смял остановку.

25 декабря около метро «Славянский бульвар» пассажирский автобус выехал на тротуар и врезался в подземный переход. Погибли четыре человека.

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