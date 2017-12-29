На Москве автобус врезался в остановку, два человека погибли (фото, видео)

- Азия и мир, происшествия
- 13:21, 29 декабря 2017
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Собеседник агентства уточнил, что один погибший находился на остановке, а другой — внутри автобуса. Еще один человек получил травмы и находится в тяжелом состоянии.
Это произошло на улице Сходненская около дома 37. На фотографиях с места происшествия видно, что маршрутный автобус номер 267 полностью смял остановку.
25 декабря около метро «Славянский бульвар» пассажирский автобус выехал на тротуар и врезался в подземный переход. Погибли четыре человека.
Водила стоит слева, он явно в шоке, но цел. Я насчитал двоих пострадавших: мужчина сидит у автобуса, рядом уже полицейский, второго мужчину помоложе с травмой ног отвели от остановки. pic.twitter.com/jFk0kFBpoN— Репвбблика (@Repvbblica) December 29, 2017
СРОЧНО— #говоритмосква (@govoritmsk) December 29, 2017
Автобус въехал в остановку на остановку на Сходненской улице в Москве
Погибли два человека
Нам присылают видео с места событий. В полиции уточняют причины ДТПhttps://t.co/KXKvE2Et4X— #говоритмосква (@govoritmsk) December 29, 2017
Очевидцы публикуют фото. Сообщают о трёх пострадавшихhttps://t.co/DTdEneXlTW pic.twitter.com/r6ny8HFtG0— #говоритмосква (@govoritmsk) December 29, 2017