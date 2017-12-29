На Москве автобус врезался в остановку, два человека погибли (фото, видео)

- В Москве автобус врезался в остановку. В результате погибли два человека, рассказал «Интерфаксу» неназванный источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что один погибший находился на остановке, а другой — внутри автобуса. Еще один человек получил травмы и находится в тяжелом состоянии.

Это произошло на улице Сходненская около дома 37. На фотографиях с места происшествия видно, что маршрутный автобус номер 267 полностью смял остановку.

25 декабря около метро «Славянский бульвар» пассажирский автобус выехал на тротуар и врезался в подземный переход. Погибли четыре человека.

Водила стоит слева, он явно в шоке, но цел. Я насчитал двоих пострадавших: мужчина сидит у автобуса, рядом уже полицейский, второго мужчину помоложе с травмой ног отвели от остановки. pic.twitter.com/jFk0kFBpoN — Репвбблика (@Repvbblica) December 29, 2017

СРОЧНО

Автобус въехал в остановку на остановку на Сходненской улице в Москве

Погибли два человека — #говоритмосква (@govoritmsk) December 29, 2017